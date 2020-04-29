Молодой водитель сбил пешехода в Можге

Пострадавшего доставили в больницу.

Можга. Удмуртия. В Можге неопытный водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

ДТП произошло 28 апреля около 22:40 на улице Быстрых. Находившийся за рулём автомобиля «Хендай Акцент» 18-летний водитель, стаж которого меньше месяца, сбил 38-летнего мужчину.

Пешеход, по предварительной информации, находился в этот момент на проезжей части. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован.