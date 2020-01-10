Пять жителей Удмуртии задержали за организацию незаконной игорной деятельности

Соучастники открыли игорное заведение в Уве.
Ува. Удмуртия. Пятерых жителей Удмуртии задержали за организацию незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Стражи порядка полагают, что соучастники открыли игорное заведение в Уве. Для проведения азартных игр использовалось компьютерное оборудование.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Организатору и участникам группы грозит до 4 лет лишения свободы либо штраф в размере до 1 млн рублей.
Незаконная игорная деятельность
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности Сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике совместно с бойцами Росгвардии по Удмуртии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за организацию незаконной игорной деятельности задержано пятеро жителей Увинского района.