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В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

14:34, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля
14:34, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
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0
#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#дорога\n#деревья
Фото: ГТРК "Удмуртия" (кадр из видео)
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Люди при этом не пострадали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии два автомобиля получили повреждения из-за упавшего на трассе дерева. Об этом сообщила ГТРК «Удмуртия»

В субботу около 14:30 на 19 км Якшур-Бодьинского тракта ель рухнула прямо на проезжую часть. В это время рядом проезжало две машины, одной из которых удалось свернуть на обочину дороги и избежать столкновения. Второй автомобиль на большой скорости врезался в дерево. 

Обе машины получили повреждения, но человеческих жертв удалось избежать. 

ДТП: дерево упало на Якшур-Бодьинском тракте в Удмуртии

Подробнее на сайте: http://udmtv.ru/news/v_udmurtii_dva_avtomobilya_postradali_iz_za_upavshego_na_trasse_dereva/ Присоединяйтесь к нашим соцсетям и знайте больше : ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/udmtv/ ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/novosti18 ИНСТАГРАМ : https://www.instagram.com/udmtv24/

14:34, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
487
0
#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#дорога\n#деревья

 

 

 


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