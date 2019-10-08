В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

Люди при этом не пострадали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии два автомобиля получили повреждения из-за упавшего на трассе дерева. Об этом сообщила ГТРК «Удмуртия».



В субботу около 14:30 на 19 км Якшур-Бодьинского тракта ель рухнула прямо на проезжую часть. В это время рядом проезжало две машины, одной из которых удалось свернуть на обочину дороги и избежать столкновения. Второй автомобиль на большой скорости врезался в дерево.



Обе машины получили повреждения, но человеческих жертв удалось избежать.