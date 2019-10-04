Незамеченный в темноте пешеход погиб под колесами автомобиля в Завьяловском районе

На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

Завьялово. Удмуртия. Водитель не заметил в темноте пешехода и сбил его в Завьяловском районе. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 3 октября этого года около 19:35 на 35 км дороги Ижевск-Ува.

Мужчина 1961 года рождения за рулем «Ауди» сбил человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход получил смертельную травму. В ГИБДД отмечают, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов.