Нетрезвый мотоциклист влетел в грузовик на объездной Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Нетрезвый водитель мотоцикла врезался в грузовик на объездной дороге Ижевска. Мужчина не имел прав для управления транспортным средством данной категории, а его пассажир ехал без шлема. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 15 июля около 13:20 на 4-м километре трассы Завьялово-Гольяны-Аэропорт. По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Suzuki не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру МАN. Водитель байка и его 38-летний пассажир получили травмы, оба отправились в лечебное учреждение.

Отмечается, что мужчина за мотоциклом имел признаки опьянения, а его пассажир ехал без мотошлема.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.