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Нетрезвый мотоциклист влетел в грузовик на объездной Ижевска

15:58, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Нетрезвый мотоциклист влетел в грузовик на объездной Ижевска
15:58, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
166
0
#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД\n#мотоциклы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
166
0

Водитель байка и его пассажир получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Нетрезвый водитель мотоцикла врезался в грузовик на объездной дороге Ижевска. Мужчина не имел прав для управления транспортным средством данной категории, а его пассажир ехал без шлема. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 15 июля около 13:20 на 4-м километре трассы Завьялово-Гольяны-Аэропорт. По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Suzuki не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру МАN. Водитель байка и его 38-летний пассажир получили травмы, оба отправились в лечебное учреждение.

Отмечается, что мужчина за мотоциклом имел признаки опьянения, а его пассажир ехал без мотошлема.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

15:58, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
166
0
#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД\n#мотоциклы