Жительница Удмуртии «накопила» 150 штрафов от ГИБДД

Приставы списали со счетов женщины 127 тыс. рублей.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии приставы списали с должницы 127 тыс. рублей за 150 штрафов от ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

Женщина зарегистрирована в Вавожском районе, но проживает в Москве. За два года из центров фиксации правонарушений Московской, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областей в службу судебных приставов поступило 150 исполнительных документов.

Основными нарушениями стали: превышение скорости, встречный разъезд или обгон, несоблюдение требований разметки, знаков.

На счетах должницы оказалось достаточно средств для погашения штрафов.