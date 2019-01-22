В Ижевске подросток с подругой съели более 20 украденных шоколадок

Ещё 17 похищенных плиток злоумышленники продали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подросток вместе со своей подругой украли из магазина по улице Клубной 40 плиток шоколада. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, обвиняемым удалось незаметно сложить шоколадки в рюкзаки и скрыться.

Часть похищенного злоумышленники съели, а 17 плиток продали в ближайшем магазине, получив за них 600 рублей. Выручку ребята поделили пополам.

В этот же день обвиняемые решили снова похитить продукты в соседнем магазине по улице Клубная, 67а. На этот раз злоумышленников задержали.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 («Кража»), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК России («Покушение на кражу»). Материалы направили в суд.