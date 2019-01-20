Житель Ижевска украл у ветерана 70 тыс рублей

Мужчина ранее судим.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 33-летний ранее судимый мужчина укал у ветерана войны 70 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД России.

Злоумышленник работал в организации по установке фильтров по очистке воды. В ноябре он выполнял работы в квартире пенсионера. Когда дедушка вышел в другую комнату, рабочий похитил деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

В настоящий момент полицейские устанавливают причастность ижевчанина к аналогичным преступлениям, сам злоумышленник находится под стражей.