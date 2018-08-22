12-летняя девочка погибла в ДТП на улице Камбарской в Ижевске

По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

Ижевск. Удмуртия. На улице Камбарской в Ижевске «Лада Гранта» насмерть сбила 12-летнюю девочку. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 21 августа около 17:50.

По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате наезда девочка получила травмы, от которых в течение суток скончалась в больнице.