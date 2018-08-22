12-летняя девочка погибла в ДТП на улице Камбарской в Ижевске

По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Ижевск. Удмуртия. На улице Камбарской в Ижевске «Лада Гранта» насмерть сбила 12-летнюю девочку. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 21 августа около 17:50.
По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате наезда девочка получила травмы, от которых в течение суток скончалась в больнице.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года