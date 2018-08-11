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Устроившего смертельное ДТП жителя Удмуртии отправили в колонию-поселение

14:18, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
14:18, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
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#ДТП\n#МВД\n#Пермский край\n#суд\n#происшествие
Фото: Пресс-служба МВД по Пермскому краю
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Авария произошла на дороге село Фоки - село Уральское.

Чайковский. Пермский край.  Устроившего смертельное ДТП в Пермском крае жителя Удмуртии отправили на 2 года в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.

Известно, что 36-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал по дороге село Фоки - село Уральское. На 3 км дороги прицеп отсоединился и выехал на «встречку», где протаранил легковушку. В аварии погиб 50-летний водитель авто.

«Мужчина <…> не убедился, что техническое состояние всех элементов транспортного средства находится в исправном состоянии, допустил отсоединение прицепа и его выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Приорой», - сообщают правоохранители.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

 

14:18, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
220
0
#ДТП\n#МВД\n#Пермский край\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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