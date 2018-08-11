Устроившего смертельное ДТП жителя Удмуртии отправили в колонию-поселение

Авария произошла на дороге село Фоки - село Уральское.

Чайковский. Пермский край. Устроившего смертельное ДТП в Пермском крае жителя Удмуртии отправили на 2 года в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.

Известно, что 36-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал по дороге село Фоки - село Уральское. На 3 км дороги прицеп отсоединился и выехал на «встречку», где протаранил легковушку. В аварии погиб 50-летний водитель авто.

«Мужчина <…> не убедился, что техническое состояние всех элементов транспортного средства находится в исправном состоянии, допустил отсоединение прицепа и его выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Приорой», - сообщают правоохранители.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.