На видном месте: в пяти кафе Центрального рынка Ижевска обнаружили игровые автоматы

Против организаторов сети возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В пяти кафе Центрального рынка Ижевска обнаружили игровые автоматы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«По данным следствия, в период с марта по июль текущего года двое жителей Ижевска из корыстных побуждений незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых терминалов в помещениях кафе на Центральном рынке», - отмечают следователи.

Правоохранители изъяли игровые терминалы из кафе. Кроме того, они обыскали гаражи участников преступной группы, там обнаружили еще 11 автоматов. Против мужчин возбудили уголовное дело.