В Удмуртии оштрафовали директора «Водоканала»

Водонапорные башни Игринского района содержались с нарушениями.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии директора ООО «Водоканал» привлекли к административной ответственности за неправильное содержание водонапорных башен в Игринском районе. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Предприятие заключило договор аренды сетей холодного водоснабжения, в том числе водонапорных башен. Согласно документу, компания должна поддерживать систему в надлежащем состоянии.

В ходе проверки обнаружили нарушения требований СанПиН. Например, с территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) не отводят поверхностный сток. Кроме того, сам участок не озеленен, на месте нет ограждений и охраны.

Директора «Водоканала» обязали заплатить штраф.