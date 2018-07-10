Главу Камбарского района оштрафовали на 10 000 рублей

Он не предоставил отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали главу Камбарского района. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, он не предоставил отчеты о расходовании межбюджетных трансферов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

«Выявленные нарушения повлекли несвоевременное получение администрацией района межбюджетных трансфертов, в связи с чем были нарушены сроки оплаты муниципального контракта, на который они были направлены», - сообщает надзорный орган.

Главе муниципалитета вынесено представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Кроме того, главе придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.