В Пугачево прибудут военные для разминирования территории бывших артиллерийских складов

Речь идет об инженерных войсках, которые должны начать работу в августе.

Пугачево. Удмуртия. В Пугачево прибудут представители инженерных войск для разминирования территории бывших артиллерийских складов, где в 2011 и 2018 году прогремели взрывы. Речь идет об инженерных войсках, которые должны начать работу в августе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина.

Руководитель ведомства также отметил, что жаркая погода не привела к новым взрывам в поселке.

«Охрана ведется, контроль ведется. Но то, что собрано, сейчас нельзя утилизировать, потому что жаркая погода», - сказал Фомин.

Напомним, взрывы на бывшем артиллерийском складе прогремели 16 мая. Детонировали ранее не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся на территории после взрывов в 2011 году.

На объекте также продолжает работать НПФ «Специальные технологии».