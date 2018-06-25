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В Пугачево прибудут военные для разминирования территории бывших артиллерийских складов

17:54, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:54, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#МЧС\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Речь идет об инженерных войсках, которые должны начать работу в августе.

Пугачево. Удмуртия. В Пугачево прибудут представители инженерных войск для разминирования территории бывших артиллерийских складов, где в 2011 и 2018 году прогремели взрывы. Речь идет об инженерных войсках, которые должны начать работу в августе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина.

Руководитель ведомства также отметил, что жаркая погода не привела к новым взрывам в поселке.

«Охрана ведется, контроль ведется. Но то, что собрано, сейчас нельзя утилизировать, потому что жаркая погода», - сказал Фомин.

Напомним, взрывы на бывшем артиллерийском складе прогремели 16 мая. Детонировали ранее не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся на территории после взрывов в 2011 году.

На объекте также продолжает работать НПФ «Специальные технологии».

17:54, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
544
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии

 

 

 


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