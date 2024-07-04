Из-за жары серная кислота вылилась из железнодорожной цистерны в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Пожарные и спасатели Удмуртии ликвидировали утечку серной кислоты в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР, инцидент произошёл сегодня около 17:00 на улице Голублева.

Из-за жаркой погоды, установившейся в республике, серная кислота перелилась через заливную горловину из железнодорожной цистерны. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных МЧС России и спасателей поисково-спасательной службы республики и Ижевска удалось ликвидировать утечку. При помощи подачи водяных стволов цистерна охлаждена, течь прекращена.

С целью мониторинга состояния окружающей среды на место происшествия направлены должностные лица Минприроды и Роспотребнадзора Удмуртии.

Причины и обстоятельства будут устанавливаться следственными органами. Пострадавших нет. Предварительная площадь разлива составила 1 квадратный метр.