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Из-за жары серная кислота вылилась из железнодорожной цистерны в Ижевске

19:50, 04 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Из-за жары серная кислота вылилась из железнодорожной цистерны в Ижевске
19:50, 04 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#утечка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
15
0

Спасатели и пожарные оперативно ликвидировали утечку.

Ижевск. Удмуртия. Пожарные и спасатели Удмуртии ликвидировали утечку серной кислоты в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР, инцидент произошёл сегодня около 17:00 на улице Голублева.

Из-за жаркой погоды, установившейся в республике, серная кислота перелилась через заливную горловину из железнодорожной цистерны. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных МЧС России и спасателей поисково-спасательной службы республики и Ижевска удалось ликвидировать утечку. При помощи подачи водяных стволов цистерна охлаждена, течь прекращена.

С целью мониторинга состояния окружающей среды на место происшествия направлены должностные лица Минприроды и Роспотребнадзора Удмуртии.

Причины и обстоятельства будут устанавливаться следственными органами. Пострадавших нет. Предварительная площадь разлива составила 1 квадратный метр.

19:50, 04 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#утечка