Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Задымление произошло в ресторане на 14 этаже бизнес-центра «Парус Плаза» в Ижевске

11:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Задымление произошло в ресторане на 14 этаже бизнес-центра «Парус Плаза» в Ижевске
11:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#рестораны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
96
0

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Восемь пожарных расчётов прибыли к зданию бизнес-центра Parus Plaza в Ижевске вечером пятницы, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«В 18:33 поступило сообщение о задымлении. Произошло незначительное задымление вследствие нагрева дымового канала в ресторане на 14 этаже. Всё нормально», — говорится в сообщении.

Отметим, что на последнем этаже здания находится ресторан «Пентхаус». Вызов такого количества спецтехники по протоколу необходим, если сигнал поступает из высотного здания.

11:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#рестораны