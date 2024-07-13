Задымление произошло в ресторане на 14 этаже бизнес-центра «Парус Плаза» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Восемь пожарных расчётов прибыли к зданию бизнес-центра Parus Plaza в Ижевске вечером пятницы, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«В 18:33 поступило сообщение о задымлении. Произошло незначительное задымление вследствие нагрева дымового канала в ресторане на 14 этаже. Всё нормально», — говорится в сообщении.

Отметим, что на последнем этаже здания находится ресторан «Пентхаус». Вызов такого количества спецтехники по протоколу необходим, если сигнал поступает из высотного здания.