Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Выпускник ижевского лицея спас тонущую нетрезвую даму на реке

10:20, 12 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Выпускник ижевского лицея спас тонущую нетрезвую даму на реке
10:20, 12 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ижевск\n#Малопургинский район\n#МЧС России по Удмуртии\n#спасение на воде
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
71
0

Юношу лично поблагодарил главный спасатель Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. 18-летний ижевчанин Игнат Подъячев спас тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

7 июля выпускник лицея №29 и серебряный медалист в составе организованной группы сплавлялся на байдарках по реке Иж. Однодневный сплав завершился у посёлка Яган в Малопургинском районе. Пока руководители похода собирали оборудование, он отдыхал на берегу.

Услышав крики о помощи, молодой человек, не раздумывая бросился на выручку. Оказалось, что тонула женщина — доплыть до берега у неё не хватало сил, мешало сильное течение и нарушенная координация от алкогольного опьянения.

Доплыв, Игнат смог вытащить её на противоположный от пляжа берег, стал оказывать помощь — женщина наглоталась воды, тяжело дышала, теряла сознание.

Когда потерпевшей стало легче, другие очевидцы помогли перевезти её на лодке обратно на пляж и передали бригаде скорой помощи. Благодаря своевременной помощи юного пловца женщина осталась жива.

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев лично поблагодарил Игната Подъячева за мужество, смелость и отвагу при спасении человека на воде: «Будем решать вопрос о его награждении ведомственным знаком отличия МЧС России».

10:20, 12 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ижевск\n#Малопургинский район\n#МЧС России по Удмуртии\n#спасение на воде