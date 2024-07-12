Выпускник ижевского лицея спас тонущую нетрезвую даму на реке

Ижевск. Удмуртия. 18-летний ижевчанин Игнат Подъячев спас тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

7 июля выпускник лицея №29 и серебряный медалист в составе организованной группы сплавлялся на байдарках по реке Иж. Однодневный сплав завершился у посёлка Яган в Малопургинском районе. Пока руководители похода собирали оборудование, он отдыхал на берегу.

Услышав крики о помощи, молодой человек, не раздумывая бросился на выручку. Оказалось, что тонула женщина — доплыть до берега у неё не хватало сил, мешало сильное течение и нарушенная координация от алкогольного опьянения.

Доплыв, Игнат смог вытащить её на противоположный от пляжа берег, стал оказывать помощь — женщина наглоталась воды, тяжело дышала, теряла сознание.

Когда потерпевшей стало легче, другие очевидцы помогли перевезти её на лодке обратно на пляж и передали бригаде скорой помощи. Благодаря своевременной помощи юного пловца женщина осталась жива.

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев лично поблагодарил Игната Подъячева за мужество, смелость и отвагу при спасении человека на воде: «Будем решать вопрос о его награждении ведомственным знаком отличия МЧС России».