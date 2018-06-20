Детский сад в Ижевске временно закрыли из-за ротавируса

Качество питьевой воды в детском саду не соответствовала санитарным нормам.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад №287 в Ижевске временно закрыли из-за случаев заболевания острой кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«Было незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование. В ходе проведения эпидемиологического расследования были отобраны пробы питьевой воды централизованного водоснабжения», - отмечают специалисты надзорного органа.

После лабораторных исследований выяснилось, что питьевая вода в детском саду не соответствовала санитарным нормам. По решению суда дошкольное учреждение закрыли на 23 суток.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора информагентству «Сусанин» пояснили, что в мае в детском саду зафиксировали три случая заболевания ротовирусом. В детском саду от комментариев отказались, сославшись на то, что заведующая учреждением находится на родительском собрании.