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Закрытый из-за ротовируса детсад в Ижевске заработает в ближайшее время

14:07, 20 июня, 2018
Анна Торхова
14:07, 20 июня, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#заболевание\n#отравление
Фото: pixabay.com
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Ранее учреждение закрыли из-за случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад №287 в Ижевске возобновит работу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, ранее детсад закрыли на 23 суток из-за четырех случаев заболевания острой кишечной инфекции среди воспитанников. После лабораторных исследований выяснилось, что питьевая вода в детском саду не соответствовала санитарным нормам.

На сегодняшний день по результатам повторной экспертизы качество воды соответствует нормам.

Пока учреждение не работает, все дети распределены по соседним садам.

14:07, 20 июня, 2018
Анна Торхова
296
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#заболевание\n#отравление

 

 

 


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