Закрытый из-за ротовируса детсад в Ижевске заработает в ближайшее время

Ранее учреждение закрыли из-за случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад №287 в Ижевске возобновит работу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, ранее детсад закрыли на 23 суток из-за четырех случаев заболевания острой кишечной инфекции среди воспитанников. После лабораторных исследований выяснилось, что питьевая вода в детском саду не соответствовала санитарным нормам.

На сегодняшний день по результатам повторной экспертизы качество воды соответствует нормам.

Пока учреждение не работает, все дети распределены по соседним садам.