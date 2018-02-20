В Воткинске закончилась проверка смерти школьника в сугробе

Накануне трагедии мальчик распивал с друзьями алкоголь.

Воткинск. Удмуртия. Прокуратура закончила проверку после обнаружения замерзшего насмерть школьника в Воткинске. По её результатам стало известно, что один из участников происшествия состоит на профилактическом учете в школе и в отделе по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 11-летний мальчик не вернулся после школы домой. 21 января его тело нашли на территории СНТ №1. Позже стало известно, что накануне он с двумя друзьями 10 и 12 лет выпивал алкоголь. От большого количества спиртного мальчик сильно опьянел и не смог сам уйти. Друзья оставили его лежать на снегу и на помощь не позвали, испугавшись, что их наругают за алкоголь.

В ходе проверки также выяснилось, что органы профилактики не принимали к подростку, состоящему на учете, воспитательных мер, кроме того, органами не ставился вопрос о направлении мальчика в спецучреждение.