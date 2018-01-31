Автоледи из Воткинска может отправиться на 2 года в тюрьму за пьяную езду

26-летняя девушка дважды попадалась нетрезвой за рулем.

Завьялово. Автоледи из Воткинска может отправиться на 2 года в тюрьму и заплатить штраф 300 тыс. рублей за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первый раз 26-летней девушке назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года. 20 января в Завьяловском районе она снова попалась пьяной за рулем.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., а также лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что женщина нигде не работает, судима ранее не была.