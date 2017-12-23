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      Больше 100 жителей Ижевска пострадали из-за падения в общественном транспорте

      17:45, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      17:45, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      250
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      250
      0

      Чаще всего в транспорте травмы получают пожилые люди и дети.

      Ижевск. Удмуртия. Больше 100 жителей Ижевска пострадали из-за падения в общественном транспорте за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба УВД столицы Удмуртской Республики.

      «Этот вид дорожно-транспортного происшествия не является самым распространенным, однако последствия такого происшествия зачастую бывают малоприятны», - отмечают правоохранители.

      Чаще всего в транспорте травмы получают пожилые люди и дети. Стражи порядка напомнили все пассажирам автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток о необходимости держаться за поручни во время движения.

      17:45, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      250
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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