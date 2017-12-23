Чаще всего в транспорте травмы получают пожилые люди и дети.

Ижевск. Удмуртия. Больше 100 жителей Ижевска пострадали из-за падения в общественном транспорте за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба УВД столицы Удмуртской Республики.

«Этот вид дорожно-транспортного происшествия не является самым распространенным, однако последствия такого происшествия зачастую бывают малоприятны», - отмечают правоохранители.

Чаще всего в транспорте травмы получают пожилые люди и дети. Стражи порядка напомнили все пассажирам автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток о необходимости держаться за поручни во время движения.