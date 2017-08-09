Сотрудников и клиентов банка в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета

Подробности случившегося уточняются.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудников отделения банка на улице Пушкинской в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УВД по столице Удмуртской Республики.

Сообщение о предмете – что это за предмет, пока неизвестно – поступило в 13:06. На место прибыли правоохранители, в настоящее время они осматривают территорию.

UPD: Позже стало известно, что подозрительный предмет оказался мягкой игрушкой.

«Инцидент произошел в филиале Сбербанка в Ижевске на улице Пушкинской, 281. Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. Незамедлительно была произведена эвакуацию людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент отделение банка работает в обычном режиме», - пояснили в пресс-службе Удмуртского отделения ПАО Сбербанк