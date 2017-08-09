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      Сотрудников и клиентов банка в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета

      13:53, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:53, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      394
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      394
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      Подробности случившегося уточняются.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудников отделения банка на улице Пушкинской в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УВД по столице Удмуртской Республики.

      Сообщение о предмете – что это за предмет, пока неизвестно – поступило в 13:06. На место прибыли правоохранители, в настоящее время они осматривают территорию.

      UPD: Позже стало известно, что подозрительный предмет оказался мягкой игрушкой.

      «Инцидент произошел в филиале Сбербанка в Ижевске на улице Пушкинской, 281. Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. Незамедлительно была произведена эвакуацию людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В данный момент отделение банка работает в обычном режиме», - пояснили в пресс-службе Удмуртского отделения ПАО Сбербанк

      13:53, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      394
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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