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      Школьники из Москвы, Питера, Екатеринбурга и Челябинска отравились в лагере под Ижевском

      12:22, 02 мая, 2017
      12:22, 02 мая, 2017
      532
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
      Фото: ИА Сусанин
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      0

      За медицинской помощью на данный момент обратился 71 человек.

      Ижевск. Удмуртия. Среди отравившихся во время интеллектуального чемпионата в Ижевске есть школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      В пресс-службе главного управления МЧС России по Удмуртской Республике добавили, что за медицинской помощью также обратились подростки из Новосибирска, Липецка и Перми. Всего на данный момент известно о 71 пострадавшем. Сколько детей госпитализировано, уточняется.

       Напомним, что в ночь на 2 мая поступило сообщение о массовом отравлении в лагере «Дружба» под Ижевском, где проходил российский чемпионат среди школьников по «Что? Где? Когда?». Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 217-790.

      12:22, 02 мая, 2017
      532
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
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