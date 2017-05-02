Школьники из Москвы, Питера, Екатеринбурга и Челябинска отравились в лагере под Ижевском

За медицинской помощью на данный момент обратился 71 человек.

Ижевск. Удмуртия. Среди отравившихся во время интеллектуального чемпионата в Ижевске есть школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Удмуртской Республике добавили, что за медицинской помощью также обратились подростки из Новосибирска, Липецка и Перми. Всего на данный момент известно о 71 пострадавшем. Сколько детей госпитализировано, уточняется.

Напомним, что в ночь на 2 мая поступило сообщение о массовом отравлении в лагере «Дружба» под Ижевском, где проходил российский чемпионат среди школьников по «Что? Где? Когда?». Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 217-790.