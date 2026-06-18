Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова рассказала в беседе с «Газетой.ру», какие продукты не стоит мыть перед готовкой. Это не только не сделает их безопасней, но и повысит риск распространения бактерий или ухудшит вкус конечного блюда.

Так, не стоит промывать сырое мясо птицы, особенно курицы.

«Проблема в том, что вода не уничтожает бактерии вроде сальмонеллы или кампилобактера. Зато брызги от струи воды разносят микроорганизмы по раковине, столешнице, посуде и даже кухонным полотенцам. В результате риск перекрестного загрязнения становится выше. Безопасность мяса обеспечивает именно полноценная термическая обработка, а не мытьё», — рассказала эксперт.

Также не желательно мыть яйца перед хранением. Это может повредить их естественную защитную плёнку, которая препятствует проникновению микроорганизмов внутрь. Как отметила Анна Джабакова, яйца лучше мыть непосредственно перед приготовлением.

Ещё один продукт, который часто промывают перед готовкой — шампиньоны. Отмечается, что грибы впитывают влагу как губка. Из-за этого при жарке теряется их текстура и вкус. Поэтому кулинары рекомендуют очищать грибы щёткой или салфеткой.

При этом, по словам эксперта, некоторые продукты промывать обязательно.

«Овощи, фрукты, зелень и ягоды мыть необходимо — здесь риск связан с почвой, пестицидами и бактериями с поверхности. Вопрос именно в том, что не все продукты выигрывают от контакта с водой. Главная ошибка — мыслить по принципу «чем больше помыл, тем безопаснее». В пищевой безопасности все работает сложнее: иногда лишняя вода приносит больше проблем, чем пользы», — подытожила она.