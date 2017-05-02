Горячую линию организовали в Удмуртии после отравления детей на всероссийском чемпионате «Что? Где? Когда?»

Более 50 детей госпитализировали в инфекционную больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организовали «горячую линию» для родственников детей, отравившихся во время всероссийского чемпионата «Что? Где? Когда?» для школьников. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, узнать о состоянии здоровья ребят можно по телефону (3412) 217-790.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, всего с жалобами обратилось 56 детей, шестеро из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. По данным Следственного управления СКР по региону, «в настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей».

Чемпионат стартовал в детском оздоровительном лагере «Дружба» 30 апреля. По данным организаторов, на него прибыли 83 команды из 28 регионов и 41 города страны, в том числе из Брянска, Екатеринбурга, Иваново, Калининграда, Кирова, Калуги, Краснодара, Липецка, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тюмени и Ярославля. Всего в лагере находились свыше 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).