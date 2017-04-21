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      Немецкую гранату времен Великой Отечественной войны нашли у торговца оружием в Сарапуле

      17:40, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:40, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      327
      0
      #МВД\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
      Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
      327
      0

      Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле нашли и уничтожили немецкую гранату М-39 времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, она была взрывоопасной.

      53-летний житель Сарапула незаконно торговал оружием. При обыске в гараже мужчины также нашли корпус гранаты Ф-1 без взрывателя, корпус гранаты РГД-33 без взрывателя.

      Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили. 

      17:40, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      327
      0
      #МВД\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
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