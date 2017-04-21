Немецкую гранату времен Великой Отечественной войны нашли у торговца оружием в Сарапуле

Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле нашли и уничтожили немецкую гранату М-39 времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, она была взрывоопасной.

53-летний житель Сарапула незаконно торговал оружием. При обыске в гараже мужчины также нашли корпус гранаты Ф-1 без взрывателя, корпус гранаты РГД-33 без взрывателя.

Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили.