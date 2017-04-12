7-летний мальчик катался на сцепном устройстве трамвая в Ижевске и упал

Происшествие случилось во вторник, 11 апреля.

Ижевск. Удмуртия. 7-летний мальчик 2009 года рождения катался на сцепном устройстве трамвая в Ижевске и упал. Происшествие случилось во вторник, 11 апреля, на улице Халтурина, около 12:00, напротив дома №88 «а», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным пресс-службы «ИПОПАТ», ребенок спрыгнул на ходу и повредил колено. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшая на место происшествия бабушка сказала, что у мальчика есть проездной, поэтому катался он не из-за отсутствия денег на билет.