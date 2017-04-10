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      4-летняя девочка пострадала при столкновении «легковушки» и микроавтобуса в Ижевске

      14:27, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:27, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      214
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      214
      0

      Авария произошла на нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского. Также травмы получила женщина 1982 года рождения.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулся автомобиль «Лада Калина» и микроавтобус «Форд Транзит». Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, в ДТП пострадали женщина и 4-летняя девочка.

      Авария произошла в субботу, 8 апреля, около 8:30 напротив дома №2 на нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского. Водитель отечественной «легковушки» столкнулся с пассажирским микроавтобусом, у которого было преимущественное право проезда.

      14:27, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      214
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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