4-летняя девочка пострадала при столкновении «легковушки» и микроавтобуса в Ижевске

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского. Также травмы получила женщина 1982 года рождения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулся автомобиль «Лада Калина» и микроавтобус «Форд Транзит». Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, в ДТП пострадали женщина и 4-летняя девочка.

Авария произошла в субботу, 8 апреля, около 8:30 напротив дома №2 на нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского. Водитель отечественной «легковушки» столкнулся с пассажирским микроавтобусом, у которого было преимущественное право проезда.