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      Сбежавшую из дома в Ижевске 10-летнюю девочку нашли полицейские

      10:03, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:03, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      774
      0
      #дети\n#МВД\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
      774
      0

      Школьницу заметили недалеко от дома.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевские полицейские нашли сбежавшую из дома 10-летнюю девочку. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе управления МВД России по столице Удмуртской Республике.

      «Девочку нашли недалеко от места жительства», - отметили в силовом ведомстве.

      Школьницу вернули родителям.

      Напомним, 10-летняя девочка ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится. Предполагается, что девочка сбежала из-за ссоры с родителями.

      10:03, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      774
      0
      #дети\n#МВД\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
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