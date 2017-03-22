Сбежавшую из дома в Ижевске 10-летнюю девочку нашли полицейские

Школьницу заметили недалеко от дома.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские полицейские нашли сбежавшую из дома 10-летнюю девочку. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе управления МВД России по столице Удмуртской Республике.

«Девочку нашли недалеко от места жительства», - отметили в силовом ведомстве.

Школьницу вернули родителям.

Напомним, 10-летняя девочка ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится. Предполагается, что девочка сбежала из-за ссоры с родителями.