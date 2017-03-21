В Ижевске ищут 10-летнюю девочку, которая ушла из дома в городке Металлургов

Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера.

Ижевск. Удмуртия. Полиция столицы Удмуртии ищет 10-летнюю девочку, которая ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ижевску.

Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится.

Читатели информагентства «Сусанин», знакомые с ситуацией, рассказали, что причиной поступка девочки могла стать ссора с родителями.