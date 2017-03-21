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      В Ижевске ищут 10-летнюю девочку, которая ушла из дома в городке Металлургов

      21:07, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      21:07, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      1405
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
      1405
      0

      Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера.

      Ижевск. Удмуртия. Полиция столицы Удмуртии ищет 10-летнюю девочку, которая ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ижевску.

      Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится.

      Читатели информагентства «Сусанин», знакомые с ситуацией, рассказали, что причиной поступка девочки могла стать ссора с родителями.

      21:07, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      1405
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
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