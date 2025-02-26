Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году планируют привить около 30 тыс. пожилых людей от пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Вакцинация от пневмококка включена в Национальный календарь прививок. Ей подлежат дети 1-2 лет, а также граждане призывного возраста и пожилые люди. В 2024 году в Удмуртии около 10 тыс. граждан старше 60 лет были привиты от инфекции, в текущем году эту цифру планируют увеличить до 30 тыс. человек. Первые прививки поступят в больницы республики уже в марте 2025 года.

«Пневмококковая инфекция особенно опасна для пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и маленьких детей, чей организм не в состоянии противостоять инфекции. Поэтому важно своевременно проходить вакцинацию от пневмококка», – поделилась специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.