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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году в Удмуртии в три раза увеличат количество вакцинированных от бактерии пневмококка

12:10, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В 2025 году в Удмуртии в три раза увеличат количество вакцинированных от бактерии пневмококка
12:10, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцина\n#вакцинация\n#Минздрав Удмуртии\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Mufid Majnun)
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Первая партия вакцины поступит в больницы в марте.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году планируют привить около 30 тыс. пожилых людей от пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Вакцинация от пневмококка включена в Национальный календарь прививок. Ей подлежат дети 1-2 лет, а также граждане призывного возраста и пожилые люди. В 2024 году в Удмуртии около 10 тыс. граждан старше 60 лет были привиты от инфекции, в текущем году эту цифру планируют увеличить до 30 тыс. человек. Первые прививки поступят в больницы республики уже в марте 2025 года.

«Пневмококковая инфекция особенно опасна для пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и маленьких детей, чей организм не в состоянии противостоять инфекции. Поэтому важно своевременно проходить вакцинацию от пневмококка», – поделилась специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

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12:10, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцина\n#вакцинация\n#Минздрав Удмуртии\n#здоровье