Удмуртия. Врач-эндокринолог и терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала в беседе с «RT», как должен выглядеть сбалансированный завтрак и что делать, если с утра не хочется есть.

«Завтрак, как и любой другой приём пищи, должен быть сбалансированным. Для этого рекомендуется использовать принцип гарвардской тарелки, поскольку он позволяет надолго обеспечить чувство сытости и заряд бодрости», – советует врач.

При этом способе тарелка мысленно делится на четыре части. Две четверти заполняются клетчаткой: овощи, фрукты, ягоды. Одна четверть должна содержать белок: яйца, творог, йогурт. А оставшаяся часть – сложные углеводы, такие как каша или цельнозерновой хлеб. Также можно добавить полезные жиры, например, орехи или авокадо.

При этом не рекомендуется завтракать продуктами, содержащими только углеводы: сладкий кофе и булочка.

«Несмотря на то что «быстрые углеводы» дают кратковременный всплеск энергии, спустя короткое время может появиться ощущение усталости», — предупреждает Дарья Пронина.

При этом не всем людям хочется завтракать сразу после пробуждения. Это может быть связано с плотным ужином накануне, работой гормонов «пробуждения» и «голода», либо с особенностями конкретного человека.

«Не стоит насильно заставлять себя завтракать. Можно просто выпить воды, сделать небольшую разминку, и через час-другой организм подаст сигнал о голоде. Завтракать обязательно нужно только в том случае, если вам этого хочется. Если же вы отлично себя чувствуете без этого приёма пищи, легко дожидаетесь обеда без навязчивых мыслей о еде и не переедаете в течение дня, то пропуск завтрака — это вариант нормы», — поделилась эндокринолог Дарья Пронина.