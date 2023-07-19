В Удмуртии могут отказаться от программы «Школьное молоко»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут отказаться от дальнейшей реализации программы дополнительного питания учащихся «Школьное молоко». Предоставление воспитанникам младших классов в течение учебного дня двух завтраков является избыточным и приводит только к переполненным бачкам для отходов в школьных столовых. Такое мнение было озвучено в ходе совещания по подведению итогов минувшего учебного года под председательством главы республиканского кабмина Ярослава Семенова.

В совещании приняли участие руководители министерства образования и науки Удмуртии, регионального управления Роспотребнадзора, а также других ведомств, занятых в организации и контроле функционирования системы образования. В числе прочих обсуждались и вопросы организации школьного питания.

Напомним, программа «Школьное молоко» действует в Удмуртии с 2006 года. В рамках этого проекта, финансируемого из республиканского бюджета, все учащиеся с 1 по 4 класс обеспечивались бесплатным завтраком. Для воспитанников городских школ это 200-граммовая порция молока в упаковке тетра-пак и кондитерское изделие, как правило, пряник или булочка. В сельской местности детям предлагали на завтрак горячую кашу, какао-напиток и печенье.

Однако три года назад по инициативе президента России Владимира Путина был принят закон, согласно которому все ученики начальной школы в государственных и муниципальных образовательных организациях должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. С 1 сентября 2020 года все школьники 1-4-х классов, независимо от дохода семьи, стали получать горячие завтраки при учебе в первую смену и полноценные обеды, если занятия проходят во второй половине дня.

По словам сопредседателя общественной организации «Мамы Удмуртии» Ольги Васильевой, отмена программы не сильно скажется на детях. «Эта программа была необходима до сентября 2020, когда заработал закон о бесплатном питании для школьников на уровне России. Дети с первого по четвертый класс сейчас получают горячее питание в школе за счет федерального бюджета. Все младшеклассники, несмотря на отмену молока, будут продолжать получать горячее питание, голодным никто не останется», — сказала Ольга Васильева.

Одновременное действие двух программ по предоставлению бесплатного питания для школьников младших классов – федеральной и республиканской – вызвали дублирующий эффект, отметила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«С введением закона об организации бесплатных горячих завтраков большинство субъектов федерации отказались от региональных программ дополнительного питания в начальной школе. Сегодня такие программы остались только в 20 из 89 регионов страны.

Мы столкнулись с проблемой, что тот объем пищи, который предлагается младшим школьникам через короткий промежуток, фактически не съедается. Воспитанники начальной школы находятся на занятиях довольно непродолжительное время, в 1-2 классах – не более 4 часов. То есть, после первого урока мы должны дать ребенку молоко и булочку, а уже на третьей перемене – накормить горячим завтраком из полноценного второго блюда. Естественно, многие дети не могут осилить такое количество питания и большой объем блюд отправляется в бачки», – прокомментировала министр.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии Натальи Матюшиной, сегодня охват горячим питанием в школах республики составляет 98%. Среди учеников младших классов, а их насчитывается более 37 тыс., этот показатель достиг 100%. По ее мнению, это результат, том числе, планомерной работы по повышению качества питания учащихся и переоснащению школьных пищеблоков.

«Контрольные мероприятия, которые проводят сотрудники Управления в школьных пищеблоках, показывают, что уровень организации питания в образовательных учреждениях серьезно вырос. Это касается и соблюдения технологических карт и заявленного меню, и калорийности и качества блюд. Так, в 2022 году со стороны Роспотребнадзора в республике было организовано более 500 проверок, 16% из них прошли без каких-либо замечаний, в 2020 году этот показатель составлял 4,5%.

Вместе с тем мы видим, что в школах растет так называемый «индекс несъедаемости». Это понятие обозначает объем качественно приготовленной, но несъеденной и выброшенной пищи. В среднем, в школах республики он составляет от 16 до 26 процентов, в ряде случаев доходит до 40%», – сообщила Наталья Матюшина.

Как рассказала Светлана Болотникова, расходы республиканского бюджета на обеспечение программы «Школьное молоко» составляют порядка 270 млн рублей в год. Часть средств без ущерба для системы питания в школах и для детского здоровья можно было бы направить на решение более актуальных вопросов развития учреждений образования.

«Если мы приведем организацию питания детей в соответствие с существующими нормативами, согласно которым ребенок, находясь в школе до 4 часов, должен получать горячий завтрак, а свыше 6 часов – обед, то высвободившиеся средства можно будет направить, например, на повышение безопасности образовательных организаций. В частности, оснастить школы мобильными устройствами вызова полиции в дополнение к существующим стационарным «тревожным кнопкам», что, конечно, повысит защищенность зданий, где в течение всего дня находятся дети», – отметила глава Минобрнауки республики.