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В 3,5 раза вырос экспорт молочной продукции из Удмуртии в 2024 году

15:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 3,5 раза вырос экспорт молочной продукции из Удмуртии в 2024 году
15:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
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#экспорт\n#Удмуртия\n#молоко
Фото: ИА «Сусанин»
130
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За прошедшие полгода республика отправила за границу почти 3,7 тыс. тонн молочной продукции.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году экспорт молочной продукции из Удмуртии за границу вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

За шесть месяцев из Удмуртии отправили почти 3,7 тыс. тонн молочной продукции в Узбекистан, Китай, Египет, Бангладеш и Грузию. 

2 июля Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 50 тонн сухой молочной сыворотки в Китай.

Вся продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствовала требованиям импортера.

15:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#экспорт\n#Удмуртия\n#молоко