В 3,5 раза вырос экспорт молочной продукции из Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году экспорт молочной продукции из Удмуртии за границу вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

За шесть месяцев из Удмуртии отправили почти 3,7 тыс. тонн молочной продукции в Узбекистан, Китай, Египет, Бангладеш и Грузию.

2 июля Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 50 тонн сухой молочной сыворотки в Китай.

Вся продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствовала требованиям импортера.