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За полгода в Удмуртии надоили более полумиллиона тонн молока 

13:10, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За полгода в Удмуртии надоили более полумиллиона тонн молока 
13:10, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#коровы\n#Удмуртия\n#молоко
Фото: 500
43
0

Лидером традиционно остается Вавожский район. 

Ижевск. Удмуртия. Более полумиллиона тонн молока произвели в Удмуртии за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях. 

В тройку самых эффективных производителей вошли — Вавожский район с показателем 61 тыс. тонн, Шарканский район — 48 тыс. тонн и Можгинский район с результатом 33 тыс. тонн. Всего за шесть месяцев фермеры и сельхозпредприятия республики произвели 527 тыс. тонн. 

Глава Удмуртии отметил рост надоев в Воткинском, Киясовском и Каракулинском районах. Общий рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 6,6%. 

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году Удмуртия должна производить 1,7 млн тонн молока в год.

13:10, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#коровы\n#Удмуртия\n#молоко