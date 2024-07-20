За полгода в Удмуртии надоили более полумиллиона тонн молока 

Ижевск. Удмуртия. Более полумиллиона тонн молока произвели в Удмуртии за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

В тройку самых эффективных производителей вошли — Вавожский район с показателем 61 тыс. тонн, Шарканский район — 48 тыс. тонн и Можгинский район с результатом 33 тыс. тонн. Всего за шесть месяцев фермеры и сельхозпредприятия республики произвели 527 тыс. тонн.

Глава Удмуртии отметил рост надоев в Воткинском, Киясовском и Каракулинском районах. Общий рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 6,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году Удмуртия должна производить 1,7 млн тонн молока в год.