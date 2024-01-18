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Александр Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за достижение показателя в 1 млн тонн молока за 2023 год

10:30, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Александр Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за достижение показателя в 1 млн тонн молока за 2023 год
10:30, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#молоко\n#коровы\n#Удмуртия\n#субсидии
Фото: ИА «Сусанин»
47
0

За пять лет продуктивность коров выросла на 30%.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил селян за достижение производства миллиона тонн молока за год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, 29 декабря глава Удмуртии рассказал об итогах года в отрасли.

За последние пять лет дойное стадо Удмуртии выросло на 5,4% и сейчас составляет 6,4 тысячи голов, а продуктивность коров выросла на 30%. В 2023 году показатель производства превысил прошлогодний результат на 8%, обогнав при этом темпы роста по стране.

«История первого нашего миллиона тонн молока началась еще в 2006 году — во время рабочего визита в Удмуртию президент России Владимир Путин выразил надежду, что регион станет «одной из колыбелей нового сельского хозяйства», — рассказал Александр Бречалов во время выступления с ежегодным докладом «О положении в республике».

Сейчас Удмуртия входит в тройку лидеров по объёмам производства молока со среднегодовой продуктивностью на одну корову 8,2 тысячи кг молока.

В первую пятёрку районов по производству молока вошли Вавожский, перешагнувший рубеж в 100 тысяч тонн молока, Шарканский, Алнашский, Можгинский и Увинский районы. Среди лидеров по приросту в показателях производства молока отметились Ярский с приростом 27%, Каракулинский, Юкаменский, Кизнерский и Шарканский районы.

В 2024 году в производство молока направят 787,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов – это на 12% больше в сравнении с прошлым годом. Ещё 238,1 млн рублей направят на поддержку племенного животноводства и 6,5 млн рублей на поддержку сельскохозяйственного страхования животноводства. 

10:30, 18 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#молоко\n#коровы\n#Удмуртия\n#субсидии