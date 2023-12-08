«Ижмолоко» планирует произвести более 102 тысяч тонн продукции по итогам 2023 года

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 8 декабря, исполняется 96 лет одному из старейших предприятий молочной промышленности в Удмуртии — производственной площадке «Ижмолоко» (АО «МИЛКОМ»). Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга «Комос Групп».

Молокозавод был основан в 1927 году, став первым в Ижевске промышленным предприятием, которое производило молочную продукцию. Под одноимённой торговой маркой она выпускается с 1995 года. Несмотря на все вызовы времени, завод продолжает развиваться, выпускать новинки и увеличивать объёмы производства.

Так, по итогам 2022 года объём выпуска молочной продукции составил 91,7 тыс. тонн. По итогам 2023 года планируется произвести более 102 тыс. тонн (+11% к прошлому году), а если сравнить прирост за последние три года, то объём выпуска увеличился более чем на 27%.

Сегодня завод выпускает цельномолочную и кисломолочную продукцию различных брендов, а также функциональное питание и творожные продукты.