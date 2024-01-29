Удмуртия вошла в тройку регионов-лидеров по производству молока

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла третье место среди регионов России по объёму производства молока. Об этом журналистам рассказала первый зампред регионального правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

В Удмуртии по итогам 2023 года произведено 1 027 825,5 тонн молока. По словам Ольги Абрамовой, в России только семь регионов, достигших таких показателей. Удмуртия по объёму молочного производства занимает третье место. Впереди только Татарстан и Краснодарский край.