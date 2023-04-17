Четыре врачебные амбулатории начали строить в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии началось строительство четырех врачебных амбулаторий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Объекты возводятся в деревне Кварса Воткинского района, в селе Норья Малопургинского района, селе Каменное Завьяловского района и селе Асановский совхоз-техникум Алнашского района.

На всех четырех площадках уже появилась техника и строители проводят подготовительные работы.

Новые амбулатории смогут принимать более 10 тыс. пациентов.

«В селе Норья население составляет более 2 тысяч человек, и, конечно, новое здание амбулатории очень ждут и медработники, и пациенты. На данный момент амбулатория работает в старом деревянном здании, которому уже более ста лет», — поделился главврач Малопургинской районной больницы Алексей Назаров.

В новом здании появятся все необходимые службы, в том числе лабораторная служба и диагностика. В амбулатории будут работать несколько врачей и средний медперсонал, а для удобства пациентов в медучреждении разделят потоки взрослых и детей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил контролировать ход работ вице-премьеров правительства региона Игоря Асабина и Эльвиру Пинчук. Планируется, что строительство завершится до конца 2023 года, а в 2024 году объекты уже начнут принимать пациентов.

В настоящий момент в регионе разрабатывается проект амбулатории в селе Кигбаево Сарапульского района.