За первые два месяца 2023 года в Удмуртии 26 человек заболели геморрагической лихорадкой

Ижевск. Удмуртия. В январе-феврале 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболели 26 жителей Удмуртии. По статистике, этот показатель выше аналогичного периода 2022 года на 100 тыс. населения в 2,4 раза, но ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

20 случаев заболеваний ГЛПС зарегистрировано среди мужчин, 6 случаев – у женщин. Среди детей заболевших не зафиксировано. Лабораторные анализы подтвердились у жителей Шарканского, Сюмсинского, Игринского районов, Воткинска и Сарапула. Там зарегистрированы максимальные показатели заболеваемости в сравнении с другими муниципальными образованиями.

Большинство случаев заболевания, предположительно, связано с бытовым путем заражения, а также с посещением лесов и садоогородов. Весной происходит миграция мелких мышевидных грызунов – переносчиков заболевания ГЛПС. Так как вирус устойчив во внешней среде, он может оседать в пыли и на продуктах питания. Роспотребнадзор напоминает, что для предупреждения заболевания необходимо проводить общесанитарные и дератизационные мероприятия. В дачных домиках и подсобных помещениях необходимо проводить влажную уборку в перчатках и защитной маске, не употреблять в пищу продукты, подпорченные грызунами. Пить кипяченую или бутилированную воду.