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Роспотребнадзор помог жительнице Удмуртии ускорить затянувшуюся установку памятника на кладбище

15:30, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Роспотребнадзор помог жительнице Удмуртии ускорить затянувшуюся установку памятника на кладбище
15:30, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#памятник
Фото: ИА «Сусанин»
129
0

Ритуальная компания бездействовала больше года.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии спустя год добилась от компании выполнения работ по установке памятника на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

В сентября 2023 года женщина заключила договор с организацией, оказывающей ритуальные услуги. В течение 30 дней компания должна была изготовить и установить памятник, скамейки, стол и оградку. За всё это клиентка заплатила более 80 тыс. рублей.

Несмотря на то, что с момента заключения сделки прошло более года, компания не выполнила свою работу. Управление Роспотребнадзора направило в организацию запрос предоставления информации. После него в сентябре 2024 года компания установила на месте памятник, скамейки, стол и оградку. 

15:30, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#памятник