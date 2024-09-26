Роспотребнадзор помог жительнице Удмуртии ускорить затянувшуюся установку памятника на кладбище

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии спустя год добилась от компании выполнения работ по установке памятника на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В сентября 2023 года женщина заключила договор с организацией, оказывающей ритуальные услуги. В течение 30 дней компания должна была изготовить и установить памятник, скамейки, стол и оградку. За всё это клиентка заплатила более 80 тыс. рублей.

Несмотря на то, что с момента заключения сделки прошло более года, компания не выполнила свою работу. Управление Роспотребнадзора направило в организацию запрос предоставления информации. После него в сентябре 2024 года компания установила на месте памятник, скамейки, стол и оградку.