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Жители Удмуртии могут узнать о качестве и безопасности детских вещей в преддверии учебного года

12:20, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии могут узнать о качестве и безопасности детских вещей в преддверии учебного года
12:20, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#школьники\n#безопасность детей
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Роспотребнадзор организовал для этого бесплатную круглосуточную горячую линию.

Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор поможет жителям Удмуртии узнать о качестве и безопасности вещей для детей и школьников, чтобы подготовиться к новому учебному году. Об этом сообщается в соцсетях Аппарата уполномоченного по правам человека в УР Виктора Кушко.

До 25 августа жители республики могут узнать об одежде и обуви для детей, об игрушках; об одежде для школы и канцелярских товарах; задать вопросы о нормах детского питания. Для этого нужно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора по бесплатному и круглосуточному номеру: 8 (800) 555-49-43.

Специалисты ведомства расскажут:

- на что обратить внимание при выборе детских и товаров для школы;

- как определить качественные и безопасные школьные принадлежности;

- какие требования и нормативы действуют для этих товаров.

По дополнительным телефонным линиям консультации можно получить в региональном Управлении Роспотребнадзора. Они перечислены на сайте ведомства

12:20, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#школьники\n#безопасность детей