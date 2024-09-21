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Роспотребнадзор не нашел превышения допустимых концентраций кирпичной пыли на улице Баранова в Ижевске

11:19, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Роспотребнадзор не нашел превышения допустимых концентраций кирпичной пыли на улице Баранова в Ижевске
11:19, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#город\n#Роспотребнадзор\n#общество\n#проверки\n#загрязнение\n#экология
Фото: pxhere.com
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Ранее расположенный неподалеку завод оштрафовали за выбросы.

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора (РПН) по Удмуртии держит на контроле экологическую ситуацию на улице Баранова в Ижевске. Ранее горожане жаловались в ведомство на выбросы пыли с расположенного неподалеку Ижевского завода кирпича и керамзита. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления РПН, мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе домов 92А и 94 по улице Баранова проводится еженедельно, при этом пробы берутся в день проверки дважды. Исследуется концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10, диоксидов серы, азота и углерода. 

С 1 января 2024 года было отобрано 36 проб воздуха, их отправили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике». В 15 пробах содержание взвешенных веществ (пыли) составляет менее 0,15 мг/м3. В 21 пробе были обнаружены взвешенные вещества с концентрацией от 0,195 мг/м3 до 0,291 мг/м3. 

При этом предельно допустимая концентрация (ПДК) содержания пыли в воздухе городских и сельских поселений составляет максимум 0,5 мг/м3. Таким образом, нарушений санитарных норм в деятельности Ижевского завода кирпича и керамзита и иных расположенных поблизости предприятий не выявлено. В Управлении Роспотребнадзора пообещали и далее держать ситуацию под контролем с состоянием воздуха в указанном районе.

Напомним, с 2021 года по июнь 2024 года в Роспотребнадзор поступило 53 официальных обращения от граждан и органов исполнительной власти с жалобами на выбросы кирпичной пыли и загрязнение воздуха у ряда жилых домов на улице Баранова в Ижевске. Было проведено 5 административных расследований, по результатам одного из них кирпичный завод оштрафовали на 10 тыс. рублей. Также в адрес предприятия направили 3 предостережения. 

Кроме того, было проведено 2007 исследований проб атмосферного воздуха. В 0,8 % из них установлены превышения допустимой концентрации взвешенных веществ и частиц.

Отметим, в соцсетях жители Ленинского района Ижевска продолжают сообщать о том, что на оставленные во дворах машины оседает красно-коричневая пыль.

11:19, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#город\n#Роспотребнадзор\n#общество\n#проверки\n#загрязнение\n#экология