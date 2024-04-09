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Публичное обсуждение законопроекта о безнадзорных животных проходит в Удмуртии

13:10, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Публичное обсуждение законопроекта о безнадзорных животных проходит в Удмуртии
13:10, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
492
0
#бездомные животные\n#Роспотребнадзор\n#законопроект
Фото: ИА «Сусанин»
492
0

Депутаты учтут поправки и изменения, внесённые в ходе публичных слушаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проходят публичные обсуждения законопроекта, устанавливающего порядок контроля бездомных животных. Депутаты республики учтут пожелания, полученные в ходе слушаний. Об этом сообщает главное управление ветеринарии республики.

Суть республиканского законопроекта обсудили члены совета при правительстве Удмуртии под председательством первого вице-премьера правительства республики Ольги Абрамовой. 

«Принятие закона не говорит о том, что с завтрашнего дня мы прекращаем работу по стерилизации, прекращаем популяризацию ответственного обращения с животными и всю работу, которая нами ведется. Напротив, мы усилим работу в этом направлении», – заявила Ольга Абрамова.

За 2023 год в Удмуртии отловлено более 1700 животных без владельцев – 1127 из них вернули на прежнее место, 512 нашли новых владельцев, 61 животное проходит лечение, отмечает начальник главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году от укусов животных пострадало 4202 человека, в том числе более 1300 детей младше 17 лет. В целях снижения количества животных без хозяев в текущем году продолжена работа по регулированию их численности обратным методом – ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на прежнее место).

13:10, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
492
0
#бездомные животные\n#Роспотребнадзор\n#законопроект