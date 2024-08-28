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В Воткинском районе временно закрыли кафе из-за обнаруженных в питьевой воде бактерий

11:10, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинском районе временно закрыли кафе из-за обнаруженных в питьевой воде бактерий
11:10, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7728
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#качество воды
Фото: ПАН СЯОЧЖЭНЬ на Unsplash
7728
0

Деятельность кафе приостановлена на неделю.

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района приостановлена работа кафе «Времена», где в системе центрального водоснабжения обнаружены колифорные бактерии и энтерококки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. 

Бактерии обнаружены в питьевой воде на пищеблоке, в цехе готовой продукции, в раковине, в водоразборном кране, что не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. По факту нарушений составлен протокол о временном закрытии кафе. Суд принял решение приостановить его работу на 7 дней. 

11:10, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7728
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#качество воды