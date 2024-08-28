В Воткинском районе временно закрыли кафе из-за обнаруженных в питьевой воде бактерий

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района приостановлена работа кафе «Времена», где в системе центрального водоснабжения обнаружены колифорные бактерии и энтерококки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Бактерии обнаружены в питьевой воде на пищеблоке, в цехе готовой продукции, в раковине, в водоразборном кране, что не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. По факту нарушений составлен протокол о временном закрытии кафе. Суд принял решение приостановить его работу на 7 дней.