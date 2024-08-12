Роспотребнадзор выявил нарушения на Фестивале уличной еды в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке Кирова с 9 по 11 августа прошёл Фестиваль уличной еды. Работа производителей блюд на мероприятии вызвала вопросы у Роспотребнадзора. Об этом сообщила руководитель регионального управления Наталья Матюшина.

Надзорный орган не был уведомлён о проведении фестиваля. О том, что в парке Кирова жителей будут радовать уличной едой, Роспотребнадзор узнал из СМИ.

«У нас было очень мало времени, но мы запросили информацию у организаторов о производителях уличной еды. Из 24 участников 22 отсутствуют в нашем реестре хозяйствующих субъектов, также они не подали заявки на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности, что тоже является нарушением закона», — рассказала Наталья Матюшина.