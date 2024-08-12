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Роспотребнадзор выявил нарушения на Фестивале уличной еды в Ижевске

11:43, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор выявил нарушения на Фестивале уличной еды в Ижевске
11:43, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
386
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличная еда\n#Роспотребнадзор
Фото: Ника Карвониса на Unsplash
386
0

Организаторы не уведомили надзорный орган о проведении мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке Кирова с 9 по 11 августа прошёл Фестиваль уличной еды. Работа производителей блюд на мероприятии вызвала вопросы у Роспотребнадзора. Об этом сообщила руководитель регионального управления Наталья Матюшина. 

Надзорный орган не был уведомлён о проведении фестиваля. О том, что в парке Кирова жителей будут радовать уличной едой, Роспотребнадзор узнал из СМИ.

«У нас было очень мало времени, но мы запросили информацию у организаторов о производителях уличной еды. Из 24 участников 22 отсутствуют в нашем реестре хозяйствующих субъектов, также они не подали заявки на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности, что тоже является нарушением закона», — рассказала Наталья Матюшина. 

11:43, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличная еда\n#Роспотребнадзор