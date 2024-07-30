Роспотребнадзор по Удмуртии: в республике не выявлено ни одного случая лихорадки Западного Нила

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли контрольные мероприятия по выявлению угрозы вспышки лихорадки Западного Нила. Исследования на возможность вспышки опасного инфекционного заболевания проводились в республике с начала июля.

Напомним, 26 июля в Татарстане было зарегистрировано 4 случая инфицирования лихорадкой Западного Нила. К понедельнику, 29 июля, по данным «Известий», число заболевших выросло до шести.

Как пояснила «Сусанину» заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Анастасия Сидорова, ситуация с распространением лихорадки Западного Нила находится в зоне особого внимания санитарного ведомства. В России это заболевание регистрируется с 1999 года. В этом году в стране выявлены единичные случаи инфицирования, большинство пациентов заразились, находясь за границей. В Удмуртии таких случаев не выявлено.

Тем не менее, в начале июля в Удмуртии сотрудниками Волгоградского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора проведено изучение эпидемиологической ситуации на предмет возможных проявлений лихорадки Западного Нила.

Для оценки ситуации специалисты проводили отлов комаров, клещей, отбор павших птиц. Сбор биоматериала вели на территории Ижевского зоопарка, на приусадебных и дачных участках, животноводческих фермах, водоемах, в местах гнездования птиц в Ижевске, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском и Сарапульском районах. Собранный материал сейчас исследуется в лабораториях указанного НИИ.

Как пояснила Анастасия Сидорова, лихорадка Западного Нила наиболее распространена в тропических странах, также угрожаемыми зонами по этому заболеванию считаются южные регионы России. Однако, в связи с потеплением, вирус начал встречаться в Поволжье и Центральной части страны.

Симптомами лихорадки являются высокая температура, головные и мышечные боли, сыпь на коже. При появлении признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Основным источником заражения лихорадкой является укус комара, поэтому профилактика заражения прежде всего включает в себя меры по защите от кровососущих насекомых. Выходя на природу, рекомендуется носить закрытую одежду и использовать репелленты, окна дома или на даче оборудовать антимоскитными сетками, следить, чтобы рядом с жилыми помещениями не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах

Эти же рекомендации следует соблюдать при планировании отдыха в тропических странах. Кроме того, путешественникам необходимо заранее изучить сведения об эпидемической обстановке в заграничных местах отдыха.