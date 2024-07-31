МыСпросилиЗаВас: чем опасно купание в не прошедших проверку водоёмах

Житель Ижевска Михаил Романов спросил: «Чем опасно плавание в водоёмах, у которых стоят таблички «Купание запрещено»?»

На этот вопрос нам помогли ответить сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Перед началом каждого купального сезона специалисты ведомства проводят мониторинг качества воды и почвы водных объектов, которые используются в рекреационных целях. Качество воды проверяют по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям. Качество почвы (песка) смотрят по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается только на сезон текущего года. При его наличии водный объект допускается для рекреационных целей. В 2024 году в Удмуртии купаться разрешено только в двух водоёмах — в Можгинском городском пруду и в пруду на реке Чумойка в деревне Шудья Завьяловского района.

В других водоемах республики купание запрещено. Напомним, что песок на пляже городского пруда Ижевска прошёл проверку, а вода — нет, так как она не соответствует по санитарно-химическим показателям.

«Купание в воде, не соответствующей гигиеническим нормативам, может привести к заражению бактериальными, вирусными и паразитарными инфекциями», — отмечают в пресс-службеправления Роспотребнадзора.

Пресная вода, особенно во время продолжительной жары, является идеальной средой для размножения многих видов бактерий и вирусов — возбудителей энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, лептоспироза, легионеллёза, сальмонеллёза, вирусного гепатита А. Возбудители могут проникнуть в организм человека при случайном заглатывании воды или через немытые руки. Таким же образом отдыхающий может заразиться яйцами гельминтов.

Помимо этого, водоёмы загрязнены остатками минеральных удобрений и пестицидами, а ещё в воде могут присутствовать продукты их разложения. Всё это может вызвать аллергию и кожные заболевания.

Пруды и озёра, где плавают птицы, опасны из-за возможности заражения церкариозом — болезнью, которая провоцирует тяжелые дерматиты. Иногда её называют «зуд купальщиков», так как личинки паразитов, живущих в кровеносной системе водоплавающих птиц, попадают на кожу человека и вызывают покраснение, сыпь и высокую температуру.

Отдыхающим напоминают, что, если вода в водоёме не соответствует гигиеническим нормативам, то на пляже устанавливаются знаки «Купание запрещено!». Таким образом людей предупреждают об опасностях, которые таит в себе вода.

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