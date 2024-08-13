Минпромторг Удмуртии начал проверку по факту нарушений на Фестивале уличной еды

Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии начал проверку по факту нарушений в проведении Фестиваля уличной еды в Ижевске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

Напомним, ранее сообщалось, что организаторы фестиваля не сообщили о проведении мероприятия в Роспотребнадзор. О том, что в парке Кирова состоится гастрономический фестиваль, Роспотребнадзор узнал из СМИ. После проверки информации надзорный орган установил, что 22 из 24 участников мероприятия не заявлены в реестре хозяйствующих субъектов.

Кроме того, о фестивале не был уведомлен и Минпромторг Удмуртии. Проведение мероприятий без соответствующего разрешения со стороны надзорного органа влечет административную ответственность, отметил Виктор Лашкарёв.