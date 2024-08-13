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Минпромторг Удмуртии начал проверку по факту нарушений на Фестивале уличной еды

08:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Минпромторг Удмуртии начал проверку по факту нарушений на Фестивале уличной еды
08:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#фестиваль
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии
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Организаторы не сообщили о проведении мероприятия в соответствующий госорган.

Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии начал проверку по факту нарушений в проведении Фестиваля уличной еды в Ижевске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

Напомним, ранее сообщалось, что организаторы фестиваля не сообщили о проведении мероприятия в Роспотребнадзор. О том, что в парке Кирова состоится гастрономический фестиваль, Роспотребнадзор узнал из СМИ. После проверки информации надзорный орган установил, что 22 из 24 участников мероприятия не заявлены в реестре хозяйствующих субъектов.

Кроме того, о фестивале не был уведомлен и Минпромторг Удмуртии. Проведение мероприятий без соответствующего разрешения со стороны надзорного органа влечет административную ответственность, отметил Виктор Лашкарёв.

08:30, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
170
0
#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#фестиваль